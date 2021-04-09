周四歐霸八強首回合，曼聯作客憑拉舒福特和般奴費南迪斯（B費）上下半場各入一球，以2:0輕取CF格蘭納達，晉級四強高唱入雲。不過，另一支英超代表阿仙奴卻陷晉級危機，補時階段被作客的布拉格斯拉維亞逼和1:1，失掉關鍵作客入球。

曼聯作客格蘭納達，開賽五分鐘出現小插曲，一名全身裸露、留有長鬍子的男子攤開雙臂衝入場，隨即被警察請離場。紅魔戰至31分鐘，拉舒福特接應域陀連迪路夫的長傳，突破越位禁區單刀破網助曼聯1:0領先。下半場補時階段，B費禁區內被對手恩伊迪基手打中面部，獲得12碼，他親自操刀一射中鵠，助曼聯手持兩個作客入球，以2:0在首回合領先格蘭納達。

今仗為紅魔開紀錄的福仔，今季合計歐聯及歐霸已入八球，成為自64/65球季的卜比查爾頓以後，首位曼聯的英格蘭球員單季於歐洲賽攻入八球，賽後領隊蘇斯克查大讚福仔：「第一個入球，連迪路夫的長傳和福仔的處理都很漂亮。第二個入球更是相當重要，畢竟球隊有三名球員在次回合需要停賽。（見另文）」

槍手完場前遭逼和

至於主場出擊的阿仙奴，有多次可置對手布拉格斯拉維亞於死地，但都未能把握，包括49分鐘韋利安罰球中柱和62分鐘拿卡錫迪的單刀射門竟中楣彈出。結果，要靠後備入替的尼高拉斯比比於86分鐘建功領先，可惜補時4分鐘被對方憑角球頂成1:1完場。取得作客入球的布拉格斯拉維亞，今季面對李斯特城及格拉斯哥流浪等英倫三島球隊均未輸過，料阿仙奴在次回合作客一戰，將再迎來一場惡鬥。

賽後領隊阿迪達對未能保住勝局感到失望：「我認為我們做了錯誤的決定，在後場傳送然後被對手取得角球，之後更因此記角球而失球。」

文：港生