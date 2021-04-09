今季港超聯三場「紅旗波」都與傑志有關，再次證明這支衞冕球隊是本地最受歡迎球會，不過，疫情下要突破，除要靠社交平台保持與球迷間的互動，還要靠亞冠盃效應。

老牌球會傑志毫無疑問是近季本地最成功球會，自港甲易名港超聯後，場均球迷介乎1,500至2,100人之間，今季暫約有1,800人，稍高於19/20球季，但與17/18球季的最高峯有點距離。傑志助理公關及市場推廣經理馮兆輝（小圖）指球隊自03/04球季重返本地頂級聯賽，即當時的甲組聯賽，經過多年營運，已吸納一批忠實支持者。

傑志在2018年首次出戰亞冠盃分組賽，重金邀請2010世界盃金球獎得主科蘭加盟，成功提高球迷關注度，也成功吸引更多球迷入場，當年場均最高約有2,110人。馮兆輝指依據17/18球季經驗，球隊出戰亞冠盃，球迷關注度相應提高，加上簽入新援帶動，相信對入場會有刺激作用。傑志社交平台目前有38,000人讚好，是各隊港超聯球會之冠。

近兩年，港超聯賽事深受疫情影響，近期始逐步回復正常，而傑志對今季場均數字未有下跌感高興。馮兆輝說：「球迷入場感受氣氛及互動，過往在旺角場完場後球員到球迷區感謝球迷，與球迷合照、握手及擊掌等互動因疫情停止，公開操練也已暫停，這段時間只能透過互聯網在社交平台拍片以保持曝光，在如此情況下，入場觀眾未減已很高興，球會將努力保持與球迷互動，吸引更多球迷入場。」