周五WTA查爾斯頓網球公開賽八強賽事，一姐芭迪竟意外被世界排名第71位的西班牙球手保娜芭杜莎直落兩盤橫掃出局，巡迴賽8連勝被終止。而美國名將史堤芬絲及17歲同胞歌芙，同日亦難逃出局命運，均被對手以盤數0:2踢出局，無緣四強。

芭迪上周剛贏得邁阿密網賽女單冠軍，成功穩住一姐地位，惟今場面對保娜芭杜莎竟被對方逼至打出24次無壓力犯規，第一發球得分率只得58.7%。她幾乎各項數據都比保娜芭杜莎遜色，結果以大比分連輸兩盤4:6、3:6出局，巡迴賽8連勝被終止。女單世界排名71位的芭杜莎，今個巡迴賽前從未擊敗過排名前20位的頂尖球手，但她在今次查爾斯頓網賽發揮出色，已在第二圈爆冷淘汰過5號種籽、世界排名12位的瑞士球手賓絲，今戰更能擊敗一姐芭迪，贏得其職業生涯最大的勝仗。今次僅是巴杜莎職業生涯第四次打入WTA單打賽四強，她將對陣15號種籽古達美杜娃。今個2021年開始不久巴杜莎就經歷了不少高低起伏，她是年初澳網「包機群組」中需要強制隔離的72位球手之一，更是當中唯一一位確診武漢肺炎。

保娜芭杜莎賽後說：「我和教練賽前傾談了很久，我希望專注打好自己，我知道我要對世界排名第一的球手，她是非常出色，但我在泥地賽，我知道怎樣打。如果她今天比我打得好，那是很大機會，我只好接受，但起碼我盡力了。我賽前有個應戰計劃，但因為我不知道她的打法，從未跟她交過手，所以我作出了一點改動。」同日八強賽，美國名將史堤芬絲連輸兩盤3:6、4:6出局，擊敗她的球手正是將會在四強迎戰芭杜莎的古達美杜娃，而17歲小將歌芙亦以3:6、3:6不敵突尼西亞球手查比雅，無緣晉級。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波