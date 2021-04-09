年輕人等同未來，曾透過自家青訓成就過黃金時代的巴塞隆拿，怎會不明此道理，尤其近年多次天價引入大牌球星未見成效，成績漸走下坡，今季決定重燃青春火花，造就18歲中場柏迪上位，並在上月晉升西班牙大國腳，比起一向忽略青訓的死敵皇家馬德里有遠見得多。球會如何對待柏迪這群新一代，也將影響球王美斯的去留。文：盧卡東尼

西班牙上月點兵出戰世界盃外圍賽，柏迪首獲徵召，也在對希臘一仗拿下個人首頂國家隊喼帽。對這位年僅18歲的黃毛小子而言，今季的一點一滴都值得紀念，沒想過由拉斯彭馬斯過檔後的首季，就在巴塞輕易搶到正選中場位置，更要感激上天沒有讓他好像另一同為18歲的前鋒安素法迪般，遇上傷病問題，難得成為隊內其中兩位在西甲全勤的球員，29輪聯賽踢足，當中有21場是正選。對很多年輕球員來說，要在巴塞立足可能是個夢，柏迪卻實實在在地於魯營上演這個奇妙之旅。

柏迪可以上位，和巴塞今季決定將陣容年輕化的政策有莫大關係。球隊上季四大皆空，而且在歐聯8強遭拜仁慕尼黑恥辱血洗8:2出局，已五年未有在歐洲賽場揚威，球會內部必然反思近年由盛轉衰的原因。在尼馬離隊後，巴塞花巨額尋找代替品，但不論奧士文尼迪比利、菲臘比古天奴甚至基沙文，表現都無法令人滿意；向外增援政策失敗，適逢又因武漢肺炎疫情，財力不復當年，甚至連支付球員薪酬都出現問題，或許終想起過去他們能成為「地上最強」，就是靠着自家聞名天下的拉馬西亞青訓營，栽培出沙維、恩尼斯達甚至美斯等傳奇人物，就算不知現在的新一代，是否具備這些上世代球星的特質，但不失為一個尋求重返巔峯的出路。

柏迪不是出產自拉馬西亞，他與來自阿積士的右閘達斯，以及布拉加的前鋒法蘭斯高查卡奧雖是外購，但與安素法迪、朗奴阿拿奧祖、奧斯卡文古沙及列基佩治等青訓產品，一樣是巴塞新力量，同屬可造之材；也因勝在年輕，踢法及個人風格未完全成型，容易吸收巴塞那套傳控至上的哲學。覓得這個今季的重大發現，球會已急急在柏迪合約中加了3.6億鎊（約38億港元）的違約金條款，慎防遭挖角。對於被讚揚是新恩尼斯達，他帶點謙虛又自豪地說：「很榮幸可與恩尼斯達拿來作比較，但我必須是柏迪，能踢出自己的風格和名堂才重要。」國家隊主帥安歷基上月也為這位小將減壓：「他們是不同類型的球員，但柏迪還年輕，大家可容許他犯錯，但他也會從不斷的磨練中，慢慢找到正確的路。」

上月，巴塞終確定由前會長拿樸達回歸，未來方向也會續用以柏迪為首的年輕球員。事關拿樸達上任的首要任務，就是留住美斯。據西班牙傳媒報道，美斯開出續約三大條件，其中一項就是希望他們可以信任這些新星，圍繞他們建立球隊。對拿樸達而言，年輕革命的另一好處，是可藉此縮減球員薪酬支出，皆因這些小將的薪酬顯然較低，令財困的巴塞可紓緩壓力。

相比下，皇馬就沒有巴塞如此積極地栽培新人，除兩位年輕巴西鋒將雲尼斯奧斯祖利亞與洛迪高高斯，土炮少之又少，今季獲提拔的沙治奧阿里巴斯、馬雲柏克及域陀卓斯等，暫沒太多上陣機會，難怪「狂牛兵團」大軍名單中的皇馬球員，竟只得沙治奧拉莫斯這位老隊長。

巴塞新一代2020/21球季數據

柏迪

國籍：西班牙

年齡：18歲

位置：中場

西甲上陣（正選次數）：29場（21場）

入球（助攻）：2球（3次）

安素法迪

國籍：西班牙

年齡：18歲

位置：前鋒

西甲上陣（正選次數）：7場（6場）

入球（助攻）：4球（0次）

奧斯卡文古沙

國籍：西班牙

年齡：21歲

位置：後衞

西甲上陣（正選次數）：20場（17場）

入球（助攻）：1球（1次）

達斯

國籍：美國

年齡：20歲

位置：後衞

西甲上陣（正選次數）：23場（18場）

入球（助攻）：2球（1次）

朗奴阿拿奧祖

國籍：烏拉圭

年齡：22歲

位置：前鋒

西甲上陣（正選次數）：16場（11場）

入球（助攻）：1球（1次）

法蘭斯高查卡奧

國籍：葡萄牙

年齡：21歲

位置：前鋒

西甲上陣（正選次數）：23場（2場）

入球（助攻）：3球（2次）

列基佩治

國籍：西班牙

年齡：21歲

位置：中場

西甲上陣（正選次數）：11場（2場）

入球（助攻）：1球（0次）

莫里巴

國籍：西班牙

年齡：18歲

位置：中場

西甲上陣（正選次數）：6場（1場）

入球（助攻）：1球（2次）

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