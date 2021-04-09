車路士上輪英超大敗一場，但周三在歐聯即重返勝軌，大門也再保不失，考慮到下周中又要赴西班牙再踢對波圖的八強次回合比賽，周六聯賽作客水晶宮定必更謹慎行事，以免消耗太多體能，加上水晶宮近5輪主場比賽有4場的總入球不多於1球，值得繼續追「細」。（球賽編號：星期六65；now621台明日0:30am直播）

領隊杜曹上任後的14場不敗上周被西布朗終結，堤亞高施華在上半場早早領紅牌被逐，令車路士付出代價，10人應戰下以2:5慘敗，也令車仔事隔近10年後再於史丹福橋單場失5球。不過，周中赴西班牙對波圖的歐聯八強首回合，藍軍贏2:0吐烏氣，也再次回復清白之身。

杜曹領軍16場多達13場沒有失球，這個數據極強，經歷上輪英超大敗後，今戰必定更謹慎，特別是他們也一樣心繫爭前四；縱使施華停賽，但在這位老將受傷期間，安達斯基斯坦臣在杜曹的三中堅陣式中越踢越穩定，周中對波圖也由這位丹麥中堅擔正，今輪聯賽回歸正選有保證。

另外，車仔前鋒迪姆華拿入球荒未止，今戰就算輪換下由基奧特擔綱，入球也未必多，面對主場近5戰4次開「細」的水晶宮，今戰或可能以一球小勝。水晶宮從車仔借來的前鋒巴舒亞伊，上輪替球隊逼和愛華頓1:1，但今戰因租借條款所限無法候命，而韋費特沙夏也已多仗未有入球，足見攻力疲弱。

文：盧卡東尼