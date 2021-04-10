皇家馬德里與巴塞隆拿兩支西甲頂級豪門，以往曾成功招攬不少頂級球星加盟效力，如馬勒當拿、告魯夫、朗拿度、施丹、朗拿甸奴等獨當一面的球員，都曾經為他們披甲。隨後自基斯坦奴朗拿度（C朗）09年轉投皇馬後，與效力巴塞的美斯一共鬥足9個年頭，直至C朗18年夏天轉投祖記才結束。現時兩大球王都已踏入職業生涯的黃昏，有傳巴塞想斟超新星艾寧夏蘭特，皇馬則早已看中法國球星基利安麥巴比，兩大被譽為下世代球王的代表人物，未來隨時再如C朗跟美斯一樣，再於西甲「鬥餐死」。

目前正效力多蒙特的挪威前鋒夏蘭特，年僅20歲已打破多項歐聯入球紀錄，包括成為史上最年輕斬獲20個歐聯入球的球員，現時職業生涯已轟入超過100球的他，堪稱球壇未來的入球機器，外界一般預計此子今夏或明夏將會離開多蒙特，轉投規模更大的球會。當中其父親與超級經理人拉奧拿，早前曾走訪西甲雙雄及多間英超球會，探討夏蘭特轉會的可能性，據報巴塞對夏蘭特最感興趣，是巴塞主席拿樸達早前的競選承諾之一，同時是挽留現任球王美斯留隊的其中一個方案。

雖然夏蘭特的經理人，早前亦有與皇馬的代表會面，但據報皇馬接觸夏蘭特，目的只是抬價讓死敵巴塞花費更多轉會費，真正的目標其實是另一名未來球王、效力巴黎聖日耳門（PSG）的法國球星麥巴比，這位年僅22歲的球星年紀輕輕，已是18年法國贏得世界盃的功臣，早已被視為C朗及美斯兩大球王的接班人。加上麥巴比的兒時偶像，正是皇馬教練施丹及C朗，童年時房間中已貼滿C朗的海報，更曾穿上皇馬的外套與C朗合照，明顯是「郎有情妾有意」的天作之合。如果巴塞今夏能購入夏蘭特，皇馬又能成功從PSG身上搶走麥巴比，意味球壇下世代兩大球王，很可能步C朗與美斯的後路，再次在西甲鬥過你死我活。

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