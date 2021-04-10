正選陣容出爐！

陣容短評：利物浦在收起沙迪奧文尼，由迪亞高祖達拍住穆罕默德沙拿和羅拔圖法明奴，中場繼續有韋拿杜姆和法賓奴泰華利斯坐陣；維拉方面，基亞利殊因傷缺陣，前場繼續由貝特蘭查奧爾、馬莫特查斯古特和奧尼屈堅斯攻堅。

利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：艾利臣比加

後衞：阿歷山大阿諾特、尼達利菲臘斯、奧辛卡巴克、安德魯羅拔臣

中場：韋拿杜姆、法賓奴泰華利斯、占士米拿

前鋒：穆罕默德沙拿、迪亞高祖達、羅拔圖法明奴

阿士東維拉正選陣容（4-2-3-1）

門將：達米安馬天尼斯

後衞：馬迪卡殊、安斯干沙、泰朗明斯、馬特泰基特

中場：納卡巴、杜格拉斯雷斯

中場：貝特蘭查奧爾、約翰麥甘尼、馬莫特查斯古特

前鋒：奧尼屈堅斯

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周六英超，利物浦將會在主場晏菲路鬥阿士東維拉。雖然紅軍在主場聯賽已經六連敗，但鑑於首循環維拉曾大勝紅軍7:2，就算有歐聯大戰後顧，一眾紅軍球員亦會全力應戰報大敗之仇。

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