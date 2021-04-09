今個星期《亞洲放題》我哋會講吓VAR，日職今季開始全面使用VAR，不過今季未有呢個系統嘅日乙最近發生咗嚴重誤判事件，到底VAR係咪應該喺日本球壇全面普及呢？

其實日職喺上季開始已經導入VAR系統，不過由於武漢肺炎疫情爆發令上季賽程出現大混亂，日職賽會喺球證人數不足嘅情況下無奈要將VAR系統推遲至今季先至喺日職、日聯盃、日超盃同埋日職升降班附加賽實施，但天皇盃同日乙直至現時為止都未有全面實施VAR嘅時間表。

今季仲未有VAR嘅日乙喺3月底一場群馬草津溫泉對北九州向日葵嘅比賽就出現咗一次幾嚴重嘅誤判事件，群馬中場中山雄登上半場一次護空門就被判罰手球，球證向中山出示紅牌離場兼罰12碼，不過慢鏡顯示中山當時係用心口將個波擋出，完全冇掂到手，唔少球迷都覺得群馬輸得冤枉。更加離譜嘅係，日乙賽會賽後完全冇檢視球證係咪罰得啱，只係根據比賽紀錄向中山判罰停賽一場，激到群馬要出聲明批評賽會。

講番啲正氣波先，星期六廣島三箭主場對湘南比馬，廣島今季成績有起色，到𠵱家為止仲保住聯賽不敗，不過廣島今季主場入波唔多，敲1:0、2:0波膽就啱。

至於另一場心水就係星期日嘅柏雷素爾對大阪飛腳，飛腳之前有多位職球員確診，令球隊休戰咗幾輪賽事，變相令球隊體力更加充足。球隊對上2輪都賽和對手0:0，可見防守力依然唔錯，今場對成績低迷嘅柏雷素爾隨時可以開齋贏波，「讓球主客和」嘅「客勝」值得一博。

星期日仙台維加泰對橫濱水手，橫濱近期火力充足，今場撞正日職失球數第二多嘅仙台肯定多波入，直取「入球大細」中位數[2.5/3球]嘅「大」。

文：薰爵

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