周五NBA常規賽勇士主場迎戰巫師，明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry）因傷復出以來已連續四場得分30+，今場再攻入32分6籃板和5助攻，職業生涯總得分超越湖人名宿莊遜（Magic Johnson）登上得分榜81位，創下新里程碑，惟勇士完場前被比爾（Bradley Beal）搏到關鍵「四分打」，最後以107:110敗陣，近5戰4負。

「咖喱仔」史堤芬居里上月底因尾骶骨受傷休戰5場，復出後已經連續四場得分超過30分。今場25投11中的他手感不算很火熱，但仍拿下32分6籃板和5助攻，不過勇士半場表現慢熱，落後巫師50:57。換邊後，咖喱仔帶領勇士收窄比分，最後一節多次與巫師互換領先優勢。最後19.5秒，他博到巫師前鋒八村壘（Rui Hachimura）犯規後兩罰全中，為勇士拉開3分差距107:104。但今季場均得分在聯盟領首的巫師後衞比爾（Bradley Beal）突然「上身」，在完場前6.1秒搶到隊友韋斯卜克（Russell Westbrook）射失的籃板球，投進三分之餘再博到「And-1」，為巫師全取4分反超108:107。

勇士最後一個攻勢換入咖喱仔妹夫達米安李爾（Damion Lee），惟他切入分球時竟誤把皮球傳給比爾，犯下致命失誤，勇士無奈只能犯規讓比爾兩罰全中，最後僅敗107:110。咖喱仔已連續四場得分30+，追平今季30分+場數紀錄第二長，僅次比爾的連續6場。他亦在NBA史上得分榜累積17,709分，超越莊遜升上81位，惟無助勇士贏波。韋少今場拿下「超級三雙」19分、14籃板和14助攻，錄得今季第21次三雙排聯盟首位，生涯累積167場三雙，僅差14次就追到名人堂球星「大O」奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson）的181次NBA紀錄。

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