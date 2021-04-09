曼聯領隊蘇斯克查表示，球隊在首循環大敗於熱刺腳下一役，令紅魔各人都感到尊嚴受損，期望在下周日作客熱刺時可以報回一敗之仇。

曼聯將於周日的英超作客熱刺，紅魔在去年10月的首循環對碰時曾經主場遭對方大炒1:6，蘇斯克查周五出席賽前記者會時亦談及這場不堪回首的賽事：「我相信所有曼聯球員都會記着這場比賽，並且感到受傷。那場賽果令我們的尊嚴受損，我們在比賽中亦無法踢出自我。我相信我們有部份球員都期待在周日的比賽中，證明自己的表現絕對能夠比10月時好。」

今季加盟紅魔的烏拉圭前鋒卡雲尼將於今季結束後約滿，有傳他有機會離開歐洲球壇，今夏轉投小保加。蘇斯克查在記者會上承認，對於這位34歲老將的去留問題，雙方至今仍未有決定：「我一直都與卡雲尼保持溝通，我明白今季對他來說並不容易，我相信他仍需時間整理。」

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