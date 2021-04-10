Siobhan繼2017年後再次獲選香港傑出運動員，這位23歲女飛魚指體壇在疫情下皆面對不同困難，而一切經歷也讓自己更珍惜訓練和比賽的機會。她透露，自己疫情初期仍在美國，泳池關閉下只好到寒冷的河畔練習，她說這個情況維持若個多月：「 即使只得12 、13度，但我都堅持去到附近的河游水，慢慢習慣之後，更可游30、40分鐘。為了保持水準，我真的可以不惜一切繼續游。」

Siobhan覺得2019年好像很遙遠，但她仍記得自己在世錦賽女子200米自由泳得第四無緣站上頒獎台，這也是自己力求進步的動力。早前在國際游泳聯賽狂破短池亞績的她更劍指今夏東京奧運， 「2019年在世錦賽得第四變成我的推動力，希望我在暑假做得更好。」Siobhan下周將參加與在體院舉行的長池遊泳計時賽，她亦寓賽於操，盼盡快拾回長池賽的節奏。她更透露有機會在奧運前外出比賽，但一切仍有待落實，「可能五月尾外出比賽，但由於我們打算去歐洲， 故一切仍未有最終定案。」

提到近日抗癌成功，更取得奧運資格的池江璃花子，Siobhan也指對方的堅持為自己帶來啟發，「我一路有留意她的比賽成績 ，早前更在YouTube看到她的紀錄片，她出院時變得很瘦、沒有精神下都堅持訓練，到最後達標 得奧運資格，我替她感到高興。即使她患癌也沒有放棄，一直堅持下去，因此我遇上困難，也不應輕易言棄。」

至於首次獲選為傑出運動員的Grace笑言領獎時緊張得發抖，這位空手道女將更指這個獎項對運動員別具意義，「這個獎好特別，能夠當選傑出運動員也是一個bonus，因為我打比賽的時候，也不曾想到自己可得此獎。在我而言，這是成績上的肯定，我亦渴望得此獎很久了。」疫情令各地體壇停擺多時，Grace也曾滯留美國訓練近九個多月，她笑指2019年感覺跟現在相距甚遠，但感激體院一路的支援，教練和前輩的幫助，亦感謝家人的支持。由於空手道並非2024年巴黎奧運的賽項目，故今次以空手道個人形世界排名第三奪得東京奧運入場券的Grace，表示自己在天時地利人和下得奧運資格，因此在東京奧運必竭盡全力， 「無論東京奧運是否我的唯一一屆，我都會都全力以赴。慶幸自己是生於這個時代 ，若在四年前後舉辦奧運，我亦未會可達到這個水平吧。」

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