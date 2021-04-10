今周西甲上演國家打吡，由皇家馬德里主場鬥巴塞隆拿，「西甲專家」鄭兆聰覺得兩軍傷兵均多，在各無把握下，吼兩強握手言和，主客和取「D」。

聰仔覺得西甲三強只有3分的距離，冠軍形勢仍混亂。皇馬周中在歐聯八強首回合大勝利物浦，周六又要在國家打吡應付巴塞，勝負足影響爭標，可是球隊下周中有作客利物浦次回合後顧，加上傷病問題仍未解決，中堅華拉尼更於國際賽期間不幸染疫，估計要缺陣一段時間。不過客軍巴塞上仗苦戰險勝華拉度列，表現不算理想，當中美斯小休過後表現一般，但經過一場比賽後應有改善，只是中堅碧基仍缺陣，估計兩隊部署是會傾向穩中求勝，在踢法未必太過進取下，吼兩強言和是不錯的選擇。

周日英超同樣有大戰，熱刺主場對曼聯，熱刺領隊摩連奴將倒戈；丘建威覺得熱刺雖然主場出擊，但後防始終有一定的問題，加上軍心士氣低落，個別球員對摩連奴不滿，曼聯由下半季開始表現相當穩定，聯賽以至歐霸盃自1月底未嘗一敗，上半場雙方打法會傾向保守，故今仗推介「半和」。

譚拔士繼續推介英冠賽事，周六昆士柏流浪主場對錫周三，錫周三目前排英冠第23位，護級形勢水深火熱，不過，球隊易帥後有明顯改善，上仗大勝卡迪夫城表現相當出色，「讓球主客和」「客勝」作為重心。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六23錫周三[+1](1.54)

鄭兆聰 星期六83皇家馬德里和（3.55）

丘建威 星期日53熱刺半和(2.1）

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波