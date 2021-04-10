美籍日裔空手道女將國米櫻，控訴在美國加州遭遇種族歧視。她上周在公園訓練期間，遭一位白人男子大聲羞辱。

28歲的國米櫻出生於夏威夷，雙親均是日本人，近期正備戰東京奧運。她形容當時「發生的事情太恐怖」，而且其他旁觀的人士都沒有介入去制止這位男子。她用手機拍下當時片段並上載至IG，只見該名白人男子先是走向她叫囂，和她發生起爭執，然後辱罵她為失敗者及愚蠢的婊子，並叫她快回家；及後更威脅她，爆粗表示要向她動粗。

國米櫻稱這位男子駕車離去時，也使用了種族歧視的字眼。她寫道：「發生的事情太恐怖了，但我不知道那種情況更糟糕，是有位陌生人向妳大喊大叫，無緣無故說要傷害妳，還是周遭的人目睹一切，卻默不作聲。」她及後補充有位女士後來曾走過來慰問她，但大部份時間仍然沒有人理會，甚至更有人笑，令她頓覺無助。

她透露差不多每天都有新聞報道有亞裔人士遭受歧視，這裏的反亞裔仇恨非常強，只是想不到自己每天前往訓練的公園，也一樣會遇上這樣的情況。根據加利福尼亞州立大學最近在美國16座大城市所作的種族仇恨調查，發現雖然有關種族歧視的罪案比去年總體下降了7%，但針對亞洲人的歧視就增長了近150%。

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