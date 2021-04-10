今季巴塞隆拿繼續患上「美斯依賴症」，這位阿根廷前鋒在西甲不論入球和助攻數字都是陣中之首。不過，巴塞今仗的對手皇家馬德里同樣有「依賴症」，全隊僅得法國射手賓施馬聯賽入球過雙位數，兩人各自對球隊的進攻重要性不言而喻。

「美斯依賴症」已經是巴塞隆拿近幾季的問題，美斯上季個人在聯賽更交出「雙雙」數據，攻入25球和交出21次助攻。今季美斯在西甲表現保持水準，上陣27場攻入23球和交出10次助攻，兩項數據繼續是陣中之首。美斯今季的入球佔球隊的總入球率大概三成，但陣中其他球員明顯比下去，入球第二多的球員已經是攻入八球的基沙文，相信今仗巴塞亦需要依賴在西班牙國家打吡史上入球最多的美斯交出好表現。

不過，其實同樣的情況亦出現在皇馬身上，今季西甲攻入18球的賓施馬，佔了球隊的入球率高達三成半，比美斯在巴塞的比例更高。而球隊第二射手竟是攻入五球的防守中場卡斯米路，可見球隊在前場非常依靠賓施馬。不過，在上周歐聯8強首回合中，翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞和馬高阿辛斯奧對利物浦都有入球進賬，今仗國家打吡或能再替皇馬取得「士哥」。

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