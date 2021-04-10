網球界存在不少對武漢肺炎疫苗的關注聲音之際，加拿大美女網球手寶查周五就在社交媒體宣佈已接種疫苗第一針，加入「三姐」哈蕾普的撐疫苗行列，她還形容自己猶如得到電影《朱古力獎門人》中的入場券一樣，是一件值得高興的事。

ATP和WTA近日都鼓勵球手積極接種疫苗，但是球壇存各種聲音，一哥祖高域、俄羅斯球手魯布列夫、阿根廷球手舒華斯文和烏克蘭施維杜蓮娜等人，都表示對疫苗的效力和副作用等表示關注，但寶查就決定遵從自己意願前往接種疫苗，她在Twitter貼出完成打疫苗的相片，寫道：「拿到我的Willy Wonka黃金門票。」

早前溫網冠軍哈蕾普亦表態已前往注射疫苗，並鼓勵外界為自己及他人安全着想，也前往接種。ATP上周表示，已接種疫苗球手將獲得「優待」，由周六蒙地卡羅大師賽起，已接種疫苗球手接受首次檢測後，將不需要再進行隔離或多次檢測等，可直接進行練習或各種活動。

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