湖人名宿加素（Pau Gasol）前季被公鹿裁走後，未有退役打算，待業兩年的他上月宣佈加盟西班牙甲組籃球聯賽巴塞隆拿，回歸這支他初出道的球隊。他周五就首次為這支西班牙球隊上陣，是他時隔兩年後再度踏上職業聯賽的球場比賽。

曾經六度入選出戰NBA明星賽的西班牙中鋒加素，去年就曾表示希望退役前再回到巴塞多打一季，上月他終宣佈自己正式回巢，加盟巴塞至今年6月30日。在巴塞出身的他，周五首次為母會在新球季上陣，是他近兩年來首次打正式聯賽，他因傷患關係18/19球季被公鹿裁走。

結果他在巴塞主場鬥拜仁慕尼黑的歐洲賽事正選出場，上陣13分鐘以9投4中獲得9分4籃板，可惜巴塞仍以72:82不敵拜仁。曾為西班牙贏得三次奧運金牌的加素，去年就提過自己需要參加今季的比賽，才有機會出戰東京奧運，現時40歲的加素將代表巴塞出戰今季剩餘的賽事，藉此備戰東奧。

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