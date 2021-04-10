前車路士領隊林柏特自一月被炒「落車」之後，一直未有在公開場合接受訪問。但周五這位名宿終於打破沉默，在一個網上活動之中受訪，表示感恩自己有機會執教車路士，同時指自己被炒的三個月中，已經拒絕了數個他認為吸引的領隊工作機會。

林柏特執教車路士的後期，球隊由去年12月至今年1月間8場聯賽中輸5場，令班主阿巴莫域治決定辭退對方，完結18個月的執教歷程。周五這位42歲的前英格蘭中場出席倫敦足球頒獎禮的網上宣傳活動時就首次受訪，林伯表示可以執掌車路士一個不可思議的經歷，「我絕對感恩自己有機會執教車路士，這實在不可思議，所有人都清楚我對這支球隊的感情。」

林柏特續指雖然自己被炒，但卻因此有更多時間陪伴家人，「無論你認為自己有多好，你也有機會被炒，這在足球世界時有發生。過去我作為球員，此後出任領隊，足球佔據我人生許多時間。現在我有休息的時間，能夠好好陪伴家人。」

林伯被炒之後，已經先後與般尼茅夫、些路迪，甚至英格蘭U21的帥位扯上關係，他指自己未來一定會重回教練崗位，亦指這段時間他已拒絕了不少球隊的邀請，「我仍然熱愛足球，希望可以繼續參與其中。過去一段時間我收到不少邀請，機會亦相當吸引，但我未有接受，我希望等待適合的時間和機會重新出發。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波