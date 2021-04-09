VAR已經慢慢成為頂級賽事嘅一部份，雖然係咁，不過似乎爭議都不絕，好似周中歐聯，皇家馬德里先開紀錄入波前，文尼就被侵犯，最後搞到利物浦領隊高普好㷫，曼城對多蒙特，又判多仔入球冇效，呢啲情況真係有排拗。澳職唔係世界最頂尖聯賽，不過就係世界最先試行用VAR嘅職業聯賽，都算係先驅，當然初期都有好多甩漏，最經典就係2018年季後賽總決賽，VAR竟然出現斷片情況，睇唔到墨爾本勝利個越位入球，結果判咗入球有效，就咁以1:0擊敗紐卡素噴射機拎到冠軍。

正所謂出得嚟行，預咗要還，勝利拎完呢個有疑點冠軍後，又真係冇咩好過，上季已經排到第10，失落季後賽資格，今季仲衰，踢到超過一半球季，14場波都只拎8分，唔好講入到季後賽，唔想包尾都幾難。上場所謂國家打吡，雖然叫做打少一件有藉口，不過大敗0:3真係冇咩好講。星期六勝利就作客紐卡素噴射機，講真兩隊又真係衰鬥衰，噴射機就六連敗，勝利就近6場拎得1分。不過咁，噴射機首循環都以1:0小勝，以勝利攻力真係弱過藥煲，噴射機有主場之利希望贏波反底，就揀1:0翻版波膽。

星期六大戰，FC悉尼主場對墨爾本城，講真以兩軍實力計，呢場先算得上國家打吡。墨城前仗意外輸畀西部聯，上仗即時反底贏到鳳凰，中前場人腳選擇多，有幾套進攻招數；FC悉尼前鋒保保亦都慢慢入局，兩隊近期都多波入，就簡單揀個入球「大」，穩穩陣陣做過關膽。

星期日獨腳戲威靈頓鳳凰主場對西部聯，鳳凰其實風格幾主攻，不過有時好睇真係唔好食，西部聯習慣悶悶地贏，今次趁對手近況麻麻，有權拎三分。

文：牽牛

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