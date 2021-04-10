最近因為疫情嘅放緩，相信唔少有運動習慣嘅朋友都開始做返gym。但喺南美洲厄瓜多爾，有一個殘疾運動員透過自己嘅努力證明有缺憾都好，要操到好似胡師傅咁勁一樣冇問題。呢位叫Victor Assaf嘅運動員雖然比正常人少咗右手，但係都經常喺Instagram上載做gym舉鐵嘅片。好似早前佢就po咗一條片，見到佢以挺舉嘅方式單手舉向起195磅，超過88公斤重嘅鐵。見到旁邊嘅停低晒睇佢表演，就知Victor呢一舉有幾勵志啦。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波