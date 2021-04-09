港超聯周六在香港仔運動場上演獨腳戲，由近況極度低迷的冠忠南區主場迎戰7日內出戰第3場比賽的愉園，希望再於這支近日風波不斷的老牌球會身上搶分。

改由列文執教的南區去年開季時雖然表現飄忽，但總算偶有佳作，包括曾以4:0大勝天水圍飛馬。不過，今年2月復賽後，南區成績慘不忍睹，一度錄得5連敗，包括為晉峰送上港超聯首場勝仗，至上月尾作客愉園以1:1賽和，南區才終止連敗，但近6場聯賽僅得1分，現8戰得5分排在榜尾。

南區在復賽後唯一不敗的球賽，正是兩周前的首循環對愉園。愉園周中在爭議聲中出戰菁英盃決賽，今仗是7日內第3場比賽，球員體力消耗大，主力查理史葛也未必可上陣。主教練鮑家耀指：「球員有疲態，對手肯定想贏波，預計會主動，我們先穩住後防，再嘗試反擊。」愉園今仗有潘沛軒及艾迪比帝停賽。

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