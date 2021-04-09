英超周五獨腳戲，力爭脫離降班區域的富咸主場迎戰中游份子狼隊。兩軍近況同樣一般，一場看似以0:0完結的比賽，但卻在補時兩分鐘狼隊翼鋒艾達馬查奧爾一記神來之筆的窄角度狂抽破網，最終助客隊以1:0取勝，近六場聯賽首嘗勝果。

今仗兩隊近期同樣狀態低沉，主隊自從作客擊敗利物浦後，此後三場聯賽全敗；至於客軍自從2月中險勝列斯聯之後，之後五仗不勝。今仗雙方互有攻守，富咸最有威脅攻勢為28分鐘洛夫斯卓克的一次頭槌攻門，可惜彈地之後柱邊出界。

而狼隊完半場前本成功先開紀錄，韋利安荷西接應普丹斯傳中升頂，射入加盟英超以來首個入球。可惜VAR團隊翻看慢鏡，發現助攻的普丹斯有越位嫌疑，最終因肩膊比對手後衞干高路稍稍突出下，球證判越位在先推翻入球。

易邊再戰雖然雙方均有攻門，但未能製造太大威脅。但戰至補時兩分鐘出現變數，富咸一次前場傳送失誤被狼隊球員搶得腳下波，幾腳波輕鬆打到前場，查奧爾接應法比奧施華直線右路加速壓入禁區，其時只有禁區只有他一名狼隊球員下，這位西班牙翼鋒選擇狂抽一腳，結果皮球近柱窄位入網收死艾路拿。狼隊亦靠此記世界波終止五場不勝走勢，相反富咸四連敗後，雖然僅落後尾四紐卡素三分，但對手多打兩場，護級危機深重。

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