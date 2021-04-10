西班牙國家打吡周六開火，巴塞隆拿教練朗奴高文賽前竟為宿敵皇家馬德里說好話，斥利物浦領隊高普最近抨擊銀河艦隊的言論，純粹是想詆毀對方。

利物浦上周在歐聯8強首回合1:3兵敗馬德里，隨後高普指責皇馬因原本的主場班拿貝球場進行重建，安排今季比賽在迪史提芬奴訓練場舉行的做法不恰當，因為該訓練場根本不合規格。皇馬教頭施丹日前已就高普的抨擊回應，只表示覺得能在迪史提芬奴球場比賽，應該感驕傲才是。

朗奴高文在國家打吡前的記者會上，聲援施丹及皇馬，而且說得更直接：「（高普）這番言論是想詆毀皇馬這樣偉大的球會。這一次，他們選擇在觀眾不能入場時進行重建球場的工作，他們已習慣在那裏比賽，對手也必須去適應，對我來說，這根本不是一個重要的問題。」

他隨後再對於外界抨擊皇馬陣容老化或實力欠奉，說出自己的看法：「皇馬近期受到了太多的批評，但不要忘記，他們還在西甲和歐聯兩條戰線爭標。我不認同那些批評，他們有出色的球員，而己隊當然現在也表現不錯，我們會努力在這場偉大的比賽中爭勝，大家都知道它（國家打吡）的重要性。」

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