周五西甲爆發護級大戰，賽前排尾三的侯爾斯卡主場迎戰排尾四的艾爾切。今仗侯軍延續近期勇態，其中射手拉菲爾美亞個人梅開二度，助主隊以3:1擊敗對手暫時升上第16位。而美亞亦成為西甲的「周五神射手」，五大聯賽的周五入球數據只僅次基利安麥巴比。

上輪之前侯爾斯卡仍然位列榜尾，不過上仗作客2:0勇挫中游的利雲特後已經即時升上尾三。今仗開波僅3分鐘侯軍一次右路角球攻勢，美亞接應隊友傳中一頂破網，迅速助主隊領先。但艾爾切中圈開波後組織的攻勢又有斬獲，侯軍守衞丹尼斯華奴面對對手傳中，情急之下門前踢入自己龍門，令艾爾切轉眼追平。

不過侯爾斯卡上半場再有曾效巴塞隆拿及愛華頓的辛度拉美利斯建功，再次拉開比數，加上美亞臨完場前射入12碼，結果侯軍以3:1贏出，豪取今季聯賽首次連勝。而23歲的前鋒美亞今仗梅開二度後，今季已經射入12球，而當中有6球是於周五的比賽中射入，現時在五大聯賽之中，數字只僅次於射入7球的巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比，認真犀利。

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