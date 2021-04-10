自阿古路宣佈季尾離開曼城後，其10號球衣的銷量不跌反升，且激增12倍，幫球會賺到笑。

32歲的阿古路今季就約滿曼城，而他早前已宣佈了不會續約，將會離開這間效力了10年的球會。不過，當他證實會走後，反而有大批球迷爭相購買他今季的10號球衣，作為紀念或最後致敬，結果銷量激增了12倍。

領隊哥迪奧拿在今周主場對列斯聯的賽前記招上，也提及這位入了257球的隊史第一射手，表示無論他的下一站在哪裏，都會衷心祝福對方：「我們全體上下都會祝福他，也會替他的決定而高興，希望他在生涯最後幾年仍然找到最好狀態。只要他喜愛的（下一站），我也會喜愛，如果對他而言是好的決定，我們也會覺得如此。」

由於最近有傳車路士有意招攬阿古路，而哥帥這番說話，似乎並不介意對方轉會其他競爭對手。他再補充：「阿古路是一名擁有獨特技術及質素的球員，我明白他，而他也知道我的想法，而我也了解他是需要時間，才能提升到個人最好的狀態。」

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