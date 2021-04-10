英國天空體育報道，假如今季熱刺未能贏得來季的歐聯資格，英格蘭前鋒哈利卡尼希望可以在今夏離隊他投。

熱刺今季先後再英足盃和歐霸盃出局，假如要贏下下季的歐聯參賽資格，球隊必須要在聯賽得到前四的位置，但球隊目前排在第六位，在餘下8場情況下與前四有3分差距。不過，前四的爭奪更非常激烈，在熱刺身後的利物浦、愛華頓和阿士東維拉同是競爭對手之一。

天空體育指，假如熱刺今季再次無緣歐聯席位，卡尼將會向球隊申請離隊，而他將會在今年歐洲國家盃後為自己的未來作決定。熱刺已經13年未有任何獎盃，英聯盃決賽對曼城是球隊今季唯一的錦標希望，假如要歐聯席位，聯賽前四是熱刺的唯一希望

該報道更指，27歲的卡尼目前和熱刺尚有三年的合約，而且他在熱刺的地位特殊，有指球會主席利維不願意出售這位英格蘭前鋒。不過，卡尼從來不乏買家，有指曼市雙雄都對他有興趣，前者需要為離隊的阿古路買下一名新前鋒，曼聯亦希望購入一名有穩定入球能力的9號球員，此外，有指皇家馬德里和車路士對他亦感興趣。

近期亦有不少聲音認為卡尼應該離開熱刺，曾效力熱刺的前鋒迪科爾就表示，假如卡尼希望在職業生涯中贏得冠軍的話，就必須離開熱刺。

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