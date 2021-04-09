【名家足路】

西甲今晚上演國家打吡戰，由皇家馬德里迎戰巴塞隆拿；前者有主場之利，但傷兵情況仍嚴重，至於巴塞除仍受傷兵所困，近期踢來欠說服力，在各無把握下，吼兩強握手言和。

隨榜首馬德里體育會上周在西甲前列大戰0:1不敵西維爾，爭標形勢進一步吃緊；目前3強只有3分的距離。馬體會季內一直穩定，料不到在季尾階段出現低潮，而皇馬今日對巴塞，與馬體會明日尾場作客貝迪斯的賽果足以影響爭標形勢。

皇馬下周中歐聯鬥紅軍

巴塞周一苦戰險勝華拉度列，表現不算理想，當中美斯小休過後表現一般，但經過一場比賽後應有改善，只是中堅碧基仍缺陣，到底教練朗奴高文會否續排出主守的5-3-2陣式，還是踢回4-3-3是值得關注，如踢五人防線，有可能將中場法蘭基迪莊移後，可是此舉會削弱中場的攻守能力，且看高文如何取捨。

皇馬周中在歐聯八強首回合大勝利物浦，周六又要在國家打吡應付巴塞，勝負足影響爭標，可是球隊下周中有作客利物浦次回合後顧，加上傷病問題仍未解決，中堅華拉尼更於國際賽期間不幸染疫，估計要缺陣一段時間。皇馬近期表現回起，除中鋒賓施馬腳風大順，莫迪歷及卻奧斯這對中場組合續有好表現。雖說兩人表現甚佳，不過，這兩位頂級中場年紀始終漸大，如巴塞屯重兵於防線，單靠賓施馬、雲尼斯奧斯祖利亞及馬高阿辛斯奧未必可攻破巴塞大門，且看施丹會否安排費達歷高華維迪上陣，以加強球隊中場活力。毫無疑問，這是場極之接近、勝負可能影響整個爭標形勢的對決，估計兩隊部署是會傾向穩中求勝，在踢法未必太過進取下，吼兩強言和是不錯的選擇。

華拉度列上仗對巴塞展示出相當強戰意，欠的只是最後一腳，明日返回主場對心繫歐霸盃的CF格蘭納達，可看高一線，另外，切爾達對西維爾，在兩隊踢法相當進取下，可選合演入球「大」戰。

文：鄭兆聰