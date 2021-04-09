曼城繼續向四冠偉業進發，周六早場藍月主場迎戰列斯聯，又是兩位名帥哥迪奧拿與比爾沙交手之時。曼城實力無疑高列斯不只一班，在有歐聯後顧下，預計力爭先發制人盡快取得入球，看好上半場便有相當交投，敲「半場入球大細」[1.5球]「大」。

文：何西

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曼城仍在四大戰線爭逐，未來幾場比賽對爭取成為四冠王非常關鍵，今仗之後將進行歐聯8強次回合、英足盃4強戰及月底上演對熱刺的英聯盃決賽。目前最容易得到的錦標，可能就是英超；曼城現時在榜首坐擁14分領先優勢，數字上再取四場勝仗便足夠封王，以餘下賽程難度等因素來看難度不大，不過為免夜長夢多以及可以將戰力放在其他戰線上，主帥哥迪奧拿必然希望盡快將四場勝仗拿到手。

根度簡迪布尼大爆發

曼城在今季英超首循環與列斯聯交手遭對手逼和1:1，不過當時的藍月並未上力，與現時的狀態差天共地，球隊自去年12月作客擊敗修咸頓一仗起，各項賽事近28場贏足27場，幾近無敵。加上兵源充足，在各主力皆可候命下不乏入球來源，自年初有根度簡大爆發，近期輪到剛與球會續約至2025年的奇雲迪布尼發威，包括周二歐聯2:1擊敗多蒙特一仗在內，近4場有3仗都有取得「士哥」。

由於歐聯八強次回合下周三便上演，哥帥今役難免會在陣容上作出調動，在上周二不獲正選的史達寧、加比爾捷西斯與阿古路復任正選的機會甚高，當中已確定會在季後約滿離隊的阿古路，作為英超史上入球最多的外籍球員，在今季聯賽至今僅入一球說不過去，勢必全力以赴，一開賽便向列斯強攻，看好能在上半場便破關。

列斯聯上半場多失球

列斯聯近況亦不差，取得英超兩連勝，不過對手皆屬護級分子的富咸與錫菲聯，連同該兩仗在內，球隊近5場英超佔4仗皆在上半場失守，今對實力更強的曼城，要保清白之身更不樂觀，更何況來自曼城的借將積夏里遜因合約條款限制不能在今仗上陣，難免構成一定影響。

曼城要應付多條戰線，今迎列斯聯爭勝決心雖毋庸置疑，然而一旦取得領先優勢，料會在比賽減低速率，為之後連場重要比賽作準備，倒不如敲入球早早出現，開出「半大」。