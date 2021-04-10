周六深夜西甲將會上演「國家打吡」皇家馬德里主場迎戰巴塞隆拿，因馬德里體育會狀態不穩之下，令兩隊現時仍有機會問鼎聯賽冠軍，今仗勝負極為影響爭冠形勢。而兩軍主力美斯及沙治奧拉莫斯同樣約滿球隊，賽前皇馬教練施丹就表示他希望二人未來仍會在國家打吡出現。

美斯及沙治奧拉莫斯二人季後的去向均為球迷所關注的焦點，截至現時皇馬仍未與拉莫斯就續約達成共識，而美斯亦會在季後才決定留隊會否。今仗拉莫斯因傷肯定缺陣，而美斯上陣就會追平對方45次出戰國家打吡的紀錄。

周五記者會上有傳媒問及施丹，拉莫斯是否已經踢完個人最後一場國家打吡，施丹就表示：「我希望不會，可惜他不能出戰，但我希望未來他依然在陣。」而記者同樣問及美斯的情況時，施丹回答就更斬釘截鐵：「我認為不會，他會留在巴塞，他在這裡很開心。」

施丹亦在記者會中表示球隊現時狀態不俗，他個人不會去想比賽失利的話是否令球隊難以爭冠，認為周六一戰與其他比賽一樣都是贏了就有三分，所以賽前都是做一樣的準備工作，雖然現時兩線作戰會令情況變得複雜，但他會嘗試令球隊踢出好表現。

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