2019年度「傑出運動員選舉」頒獎典禮今早（周六）舉行，本來此項體壇盛事與時下政治局勢距離甚遠，但擔任主禮嘉賓的特首林鄭月娥致辭時則突把政治拉入體育，指港將以「中國香港」名義參加國際賽等同體現「一國兩制」，又指選舉改制後，選舉委員會中的30位體、演、文、出界委員更具廣泛代表性，硬銷選舉改制。

林鄭往年皆有參與傑運選舉頒獎，今年她致辭時本指疫情下港將屢創佳績，對此「引以為傲」，並指港府除增加體育總會每年資助額至五億港元以支援運動發展外，又撥款支持港協暨奧委會成立專責小組，檢視總會運作及內部監管機制；後來她話鋒突變，提及全國人大更改本港選舉制度，「為一國兩制行穩致遠打下重要基礎。這與全港市民，包括體育界都息息相關」，又指香港運動員以中國香港名義參加國際賽體現「一國兩制」，她續指改變選舉制度後，體育、演藝、文化及出版界的30位委員將「更具有廣泛代表性和與業界有緊密聯繫」，又感謝在場人士支持「完善特區選舉制度」。

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