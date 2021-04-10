2019年度「傑出運動員選舉」頒獎典禮將於今早（周六）假西九文化區舉行，19年於世錦賽連奪兩金的李慧詩雙喜臨門，除膺傑出運動員獎外，更六奪星中之星大獎。外界關注年紀會否成李慧詩征奧障礙，東奧開幕時將屆34歲的她認為薑越老越辣，指相較年青人體力充沛，老將亦有其經驗和堅持；香港重劍一姐江旻憓則膺八傑和最具突出表現獎，今日她一身希臘女神白裙裝束出席典禮，最為搶鏡。

今屆頒獎禮延遲一年舉行，李慧詩第八度獲傑出運動員獎，亦六奪星中之星大獎，她發表得獎感受時憶述去年疫情期間心情難免壓抑，但她指年齡不會窒礙其奧運計劃，「個個都會大一歲，點解特別係我呢？好多人都問李慧詩過30歲，幾時退役呢？我哋係比年輕運動員少咗體力，但亦都老練咗，年輕人有時間追夢，我哋亦都有我哋嘅堅持，所以話老薑係有味啲。」她又寄語港人於艱難時刻要有能耐和堅持，笑言可多做運動並閱讀其分享。被問及東奧會否為她生涯告別戰時，近年參與成立短途組的她指起碼會戰至年底全運會，其後再考慮逐步淡出，希望年輕運動員能放眼明年亞運會。此外，香港或會於五月舉辦單車世界盃，李慧詩透露若比賽告吹，她會北上中國參加錦標賽備戰奧運。

近日單車隊張敬樂和馮嘉豪雙雙退隊，李慧詩感慨可惜，讚揚後者表現傑出，乃港隊奪公路賽奧運資格的功臣，「我曾經諗過勸佢留喺度，但都係同馬詠茹離隊一樣，呢個係佢哋自己嘅選擇，希望年輕人的起心肝一齊發奮。」

另一方面，重劍運動員江旻憓同樣梅開二度，「冧莊」成為八傑以外，她獲頒「最具突出表現獎」，以一身希臘女神打扮出席盛會的她特別感謝教練Tavi的提攜鼓勵，期待與隊友參加奧運團體賽，「（奪團體賽入場券）好興奮，特別為教練驕傲，佢呢一年幾封閉式咁同我哋練，其實佢都驚疫情，因為年紀都唔細。」

2019年度傑運得獎名單

星中之星：李慧詩（單車）

傑出運動員：李慧詩（單車）、吳安儀（桌球）、江旻憓（劍擊）、石偉雄（體操）、何詩蓓（游泳）、陳浩源（傷殘羽毛球）、劉徐徐（武術）、劉慕裳（空手道）

傑出青少年運動員：卡比多羅比（桌球）、李思穎（單車）、陳睿琳（智障游泳）、 陳善鈺（壁球）、 何南慧（游泳）、麥卓穎 （滑浪風帆）

最佳運動隊伍：香港男子七人欖球隊

最佳運動組合：鄧俊文/謝影雪（羽毛球）、男子花劍隊、黃鎮廷/杜凱琹（乒乓球混雙）

最具潛質運動員：俞雅欣（田徑）、李卓耀（羽毛球）、繆正賢（單車）、何迪琳（劍擊）、何宛淇（傷殘硬地滾球）

最具特出表現獎：江旻憓（劍擊）

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