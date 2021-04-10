巴塞隆拿的新會長拿樸達剛上任，4月初就輪到西甲豪門皇家馬德里宣佈，由於會長佩雷斯的任期即將結束，因此球會亦再次迎來4年一度的新會長大選。不過自從佩雷斯於2012年透過投票更改參選門檻之後，其實未有太多人符合參選皇馬會長的資格，這意味着佩雷斯很大機會在沒有對手的情況下繼續連任。

根據西班牙傳媒指，12年佩雷斯在任期間就更改了皇馬會長的參選門檻，候選人除了要擁有皇馬會員資格20年之外，而且需要提供球會預算的15%保證金，目前這一個數字即9,250萬歐元（約8.5億港元），不過單是第一項門檻已經未有太多潛在的參選人可以達到，故皇馬會長選舉就演變成佩雷斯的獨腳戲，此前佩雷斯在13以及17年的皇馬會長選舉當中根本沒有競爭者。

不過這次74歲的佩雷斯就或者遇上一些挑戰，事關西班牙富商列基美（Enrique Riquelme）早前接受西班牙傳媒時就表示，自己打算參加2021年的皇馬會長選舉，與佩雷斯競爭。雖然列基美現年32歲，不過他是一間能源公司的創始人以及大股東，要拿出9,250萬歐元相信不是問題，而且這位富咸已經成為了皇馬會員20年，因此絕對有機會與佩雷斯在選舉台上較量。

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