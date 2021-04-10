周五NBA常規賽單日出現多位球員狂飆高分，在公牛作客鷹隊的賽事，當家球星拿維（Zach LaVine）轟入生涯最高50分，與鷹隊控衞T楊格（Trae Youn）的「準三雙」42分8籃板和9助攻大鬥法，惟公牛最後仍以108:120敗陣。同日塞爾特人主場鬥木狼的賽事，綠軍新星塔圖（Jayson Tatum）更狂轟53分，領球隊加時以145:136勝出。

現今的NBA大打進攻戰，球員單場拿下50分+已不是甚麼新鮮的事，就在周五公牛作客鷹隊的賽事，拿維和T楊格兩位當家球星就上演得分戰。今季狀態大勇的拿維上半場已經轟入39分，創下聯盟今季半場最高得分，亦是過去20季拜恩（Kobe Bryant）和K湯遜（Klay Thompson）後第3位球員半場獲39+，更是自「公牛王朝」佐敦（Michael Jordan）於1997年2月24日後，隊史上首位公牛球員半場獲超過30分，領公牛打完首兩節後大幅領先鷹隊66:53。他入球後，還向對手豪言：「你守不到我的。」

不過易邊再戰後淪到T楊格大爆發，他於第三節火力全開領軍打出33:18的比分，成功為鷹隊反超86:84。第四節戰情仍然緊湊，下半場再入11分的拿維再領公牛反超101:96，但T楊格未能得分之際還能助攻隊友，他為多個攻勢穿針引線，公牛最後在只有3位球員得分上雙下，斷送三連勝。拿維今場31投18中，包括射入7個三分球，取得職業生涯最高的50分（舊紀錄為2019年的49分）。而鷹隊今戰勝出後，東岸排名已超越黃蜂升上第四位。

同日狂飆高分的還有綠軍新星塔圖，今戰亦轟入53分改寫職業生涯得分最高紀錄的他，全場25技16中包括三分球10投6中，他帶領綠軍收復第三節落後17分的劣勢，再領軍將比賽逼入加時。第四節和加時拿下關鍵18分的他，最後帶領塞爾特人以145:136擊敗木狼。塔圖此前生涯最高得分為41分，今場是他歷來首場50分+比賽，更是綠軍史上最年輕獲50分的球員。

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