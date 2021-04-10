上輪西甲華倫西亞對卡迪斯一役，華倫守衞莫達迪亞卡拜指在比賽中被卡迪斯球員祖安卡拉出言侮辱，當中更涉及種族歧視，亦一度因此華倫全隊上下拒賽。不過西甲賽會周五表示，經過調查後暫時未有證據顯示卡拉曾對迪亞卡拜作種族歧視。

當日比賽戰至29分鐘時，迪亞卡拜與卡拉在場上起爭執要由雙方隊友拉開，隨後迪亞卡拜指控以言語侮辱並帶有種族歧視，與球證交涉後由隊友陪同下離場返回更衣室，比賽一度暫停。據指迪亞卡拜返回更衣室後一度落淚，而卡拉則一再表明自己雙方的對話中未有涉及種族主義，更指自己被捲入一場「馬戲」。

周五西甲賽會發表聲明，指賽會已經就此聘請讀唇專家等分析當時卡拉的言論，但翻看手上所有片段之後，仍未有任何證據證明卡拉曾經種族歧視迪亞卡拜，所以不會處分卡拉，但同時澄清賽會譴責一切形式的種族主義。不過華倫西亞就表明會完全相信及支持迪亞卡拜，並指未有發現證據不代表事件沒有發生過，更不會改變球隊在事件上的態度。

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