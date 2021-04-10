西班牙傳媒近期吹風，稱烏拉圭前鋒蘇亞雷斯因與阿根廷籍教練施蒙尼不咬弦，有機會再戰英超，重返舊東家利物浦旗下。

來自西班牙轉會網站TodoFichajes的報道，指這位34歲射手與施蒙尼關係欠佳，原因是不滿球隊踢得太保守，且經常要求他回防，令年紀漸長的他疲態盡露，加上馬體會近期成績浮動，歐聯提早出局之餘，西甲榜首地位也快被巴塞隆拿或皇家馬德里取代，令他對球會的長遠發展抱質疑態度。

該報道隨後稱阿蘇不介意重返英超搵食，首選當然是舊東家利物浦。據悉阿蘇之前與馬體會所簽的合約中已列明，如果今夏離開，買家不用付出任何費用來買斷其合約，也就是說他可免費轉會，必吸引對他有興趣的球會，包括碧咸做班主的國際邁亞密，想將他帶到美職聯。

阿蘇過去效力利物浦3個半球季，差點為他們在2013/14球季首捧英超，可惜最後關頭功虧一簣。這位前鋒今季在馬體會仍保持出色的入球量，26場聯賽入19球，在西甲射手榜僅落後前巴塞隆拿隊友美斯，與維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴並列第2。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波