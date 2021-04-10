拜仁慕尼黑周六在德甲聯賽，於主場被柏林聯逼和1:1，榜首領先優勢收窄至五分。

周中在歐聯八強首回合，以2:3不敵巴黎聖日耳門的拜仁，今仗雖然一開賽已佔得上風，但上半場只能與柏林聯互交白卷。戰至68分鐘，穆斯亞拿接應湯馬士梅拿的助攻，為拜仁先開紀錄。不過，柏林聯在完場前四分鐘，藉丹麥前鋒恩格華臣的入球追成平手，最終以1:1逼和拜仁。

同日，RB萊比錫作客以4:1大勝雲達不來梅，繼續緊追榜首的拜仁。丹尼爾奧莫開賽後23分鐘為萊比錫打破缺口，阿歷山大索洛夫之後在32及41分鐘連入兩球，協助客軍半場遙遙領先3:0。雲達不來梅在61分鐘，藉着對手在禁區內犯手球博得12碼，並由拉斯卡射成1:3較接近局面，但沙比薩兩分鐘後便再為萊比錫拉開比分，鎖定4:1勝局。

總括榜首形勢，拜仁目前以28戰得65分居首，RB萊比錫落後五分排第二，同日作客以3:4不敵法蘭克福的禾夫斯堡，則以54分排第三。

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