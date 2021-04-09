英國白金漢宮周五宣佈菲臘親王於清晨離世，享年99歲，對於英國上下而言是一個悲傷的消息。據BBC報道，體育界有不少名人也對菲臘親王進行了哀悼，至於體育界亦會有一些活動向菲臘親王致敬。

報道指，由於菲臘親王生前喜愛板球，因此有板球運動員在比賽前進行了為時兩分鐘的默哀，而且戴上了黑色臂紗，包括溫布萊球場以及其他9個縣的板球比賽場館，都會下半旗表示表示哀悼。周末舉行的所有英超比賽，賽前將會有一分鐘的默哀儀式進行，且球員將會臂纏黑紗。曾經在1955至57年期間擔任過英格蘭足總主席的菲臘親王，英格蘭足總就提到已經向女皇以及劍橋公爵威廉王子致以最深切的慰問，另外又提到菲臘親王在1966年英格蘭贏得世界盃冠軍時，陪同女王到訪溫布萊球場，足總就在Twitter上載當年菲臘親王到訪溫布萊球場，並與英軍各球員握手的相片。

部份英國足球球星亦有在Twitter上向菲臘親王送上敬意，熱刺前鋒哈利卡尼就轉發了英格蘭足總的貼文並寫上：「向女王以及皇室送上哀悼。」英格蘭名宿連尼加亦有在Twitter上發文：「得知菲臘親王去世後感到非常抱歉，他為這個國家服務了很多個十年，RIP菲臘親王。」另外F1賽會亦在Twitter發文：「整個F1都希望向菲臘親王致敬，他一生致力去令英國變好，而且希着驕傲以及奉獻精神為國家服務。」

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