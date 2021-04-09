周六英超賽事，利物浦主場迎戰阿士東維拉。雖然紅軍近期在聯賽取得兩連勝，惟球隊聯賽於主場晏菲路球場作賽錄得六連敗，主場優勢盡失。維拉雖在首循環大勝紅軍7:2，惟球隊近況一般，考慮到紅軍下周中仍有一場歐聯大戰後顧，預計領隊高普會作出一些輪換，此役難大勝維拉復仇，寧捧「入球大細」[2.5球]的「細」。

周中歐聯8強首回合作客以1:3不敵皇家馬德里後，利物浦今季要在歐聯奪冠相當困難，惟聯賽目前只落後第4位的韋斯咸3分，紅軍仍然有很大機會能爭得前四參戰來季歐聯。紅軍近期聯賽的主場戰績甚差，對上一次獲勝已經是去年12月的事情，目前主場已八輪不勝，更何況球隊仍然要分心歐聯賽事，預計穆罕默德沙拿或沙迪奧文尼其中一人很有可能將獲得休息機會，雖然後備球員有梳頓沙基利及居迪斯鍾斯可頂上，但對紅軍的進攻必定有影響。

客隊維拉上輪於下半場尾段連入三球，主場3:1反勝富咸，終結聯賽四場不勝的走勢，但最大問題是維拉隊長基亞利殊繼續因傷上陣成疑，球隊在入球能力上與紅軍一樣難予人信心。不過維拉今季防線表現出色，聯賽已有14場成功保住清白身，至今僅失31球為英超第3少，後場有泰朗明斯及達米安馬天尼斯兩位猛將坐鎮，今仗紅軍不一定能輕易攻破維拉大門，入球「細」可捧。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波