利物浦周六就會主場鬥阿士東維拉，領隊高普出席賽前記者會，指首循環大敗給維拉2:7不應該發生，更指接下來一周對今季紅軍相當重要，亦充滿壓力。

紅軍在周三歐聯8強首回合以1:3不敵皇家馬德里，唯一的好消息是，球隊未有在這場賽事中增添傷兵。高普指：「今周充滿機會和壓力，我們已經準備好。上周我們漂亮地擊敗阿仙奴，評價比我們敗給皇馬時好。」

利物浦首循環作客鬥維拉時，意外以2:7大敗給對手，今周再碰頭，高普表示：「這樣的事（2:7大敗）不應該發生在我們身上。維拉是我們必須重視的對手，他們是一支很好的球隊，絕對有機會躋身歐戰。」利物浦聯賽在晏菲路已經六連敗，高普表示：「球隊主場的成績不大理想，我們必須改變這點。不過，今場將會是一場困難的賽事。」

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