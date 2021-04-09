【名家足路】

熱刺明日主場迎戰曼聯，為球隊爭前四的關鍵之戰。熱刺上周聯賽在領先實力平平的紐卡素兩球之下，再一次尾段失守，被對手追平痛失兩分。其實熱刺今季多次領先對手2、3球的情況下被對方追平甚至反勝。賽後記者問到領隊摩連奴為何今季難以保持你看家本領的領先優勢，想不到他竟然回答：「同樣的領隊，不一樣的球員！」這樣說會令士氣造成影響。

一些報章也爆出兩位右閘球員奧里亞及馬特杜靴迪、迪利阿里及由皇家馬德里借用的加里夫巴利都不服摩帥的執教理念，所以預計今仗面對下半季聯賽表現穩定的曼聯，右閘位置將會續用上輪聯賽正選的年輕人坦根加。中堅方面艾達韋列特如果趕及傷癒復出的話，將會取代上仗表現差勁的達雲臣山齊士。值得一提是山齊士的惡劣表現甚至遭到自己球迷柴台，此子轉投熱刺後表現不進則退，上仗多次解圍判斷失誤，的確令球迷感到洩氣。

幸好中前場方面哈利卡尼近況大勇，上仗連入2球累積19個聯賽入球領先神射手榜。雖然南韓球星孫興民剛傷癒狀態普通，但相信也能分擔一下卡尼的入球重擔。

曼聯由下半季開始表現相當穩定，雖然國際賽前於足總盃被李斯特城淘汰出局，但聯賽以至歐霸盃自1月底未嘗一敗。看來領隊蘇斯克查已經找到了防線主力球員了。左閘勞基梳爾今季表現大熟大勇，令紅魔反守為攻更加有效率。看來今仗熱刺右閘「替工」坦根加將會受到嚴重考驗。預計今仗熱刺雖然主場出擊，但後防始終有一定的問題，加上軍心士氣低落，料上半場雙方打法會傾向保守，故今仗推介「半和」。

文：丘建威