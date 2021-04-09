【名家足路】

因違規遭扣分的錫周三經大半季角逐，目前排英冠第23位，護級形勢水深火熱，不過，球隊易帥後有明顯改善，上仗大勝卡迪夫城表現相當出色，今日作客昆士柏流浪受讓，可以「讓球主客和」的「客勝」作為重心，進取點可敲錫軍冷W。

英冠復活節快車檔期出現不少意外賽果，榜首諾域治前仗作客遭普雷斯頓逼和後；上仗大勝哈特斯菲爾德7:0，表現反覆。第3位賓福特及第4位史雲斯原先走勢不俗，但近期相繼失分，令第3至第7位球隊的分差僅5分，最終那隊四隊可以取得升班附加賽席位仍有激鬥。筆者上次推介哈特斯菲爾德對賓福特的「主勝」作為重心，最終能夠得手，實在夠運。

利物浦今季失意於英超後，球迷期望球隊可在歐聯大打爭氣波，可是八強表現不濟，攻不強守不穩下負皇馬1:3，下周中次回合返回主場，以該隊首回合的表現要收復失地並不容易，尤其防守如此差勁。如果最終能夠在如此劣勢下反勝出線，對紅軍來說肯定是強心針，且看領隊高普能否在有限時間改善缺乏質素、且不斷犯錯的中路防守。上仗聯賽以2:5慘敗於西布朗腳下的車路士，爆出如此驚人冷門後，周中轉戰歐聯作客現真身淨勝波圖兩球，實在很難捉摸。

QPR位列中游戰意低

英冠經過大半季角逐，有半數球隊轉領隊，其中一支季尾轉領隊的是錫周三。錫周三因被裁定違規，原先被判扣12分，但上訴成功，改為扣六分，可是未足夠逃離護級漩渦。球會為救亡，早前改聘戴倫摩亞接手，球隊在這位低組別聯賽名帥帶領下，似乎找到改善球隊表現的方法，近4戰錄得2勝1和1負，當中上仗大勝卡城，燃起其逃出生天的希望。

事實上，摩亞接手錫周軍後，各方面數據也有改善，至於昆士柏流浪目前排在中游的第12位，球季對這支倫敦球會來說基本上已經結束，今迎戰意如虹的錫周三，難望重回勝軌。另外，般尼茅夫及伯明翰今周也有力搶分。

文：譚拔士