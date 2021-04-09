周六德甲榜首的拜仁慕尼黑主場迎戰首都球會柏林聯，作為上季歐聯冠軍的拜仁，上周於今季歐聯八強首回合，在羅拔利雲度夫斯基及基拿比缺陣之下，主場2:3不敵巴黎聖日耳門（PSG），晉級處於劣勢。由於目前在德甲有七分領先優勢，拜仁今仗或收起湯馬士梅拿、甘美治等主力，留力下周歐聯八強次回合踢翻身仗，今主場鬥近7場只1敗的柏林聯，讓一球/球半，宜捧柏林聯下盤。

拜仁上場鬥PSG在缺少兩大進攻主力下，仍能製造出多達31次射門，然而最終12次射中目標卻只得2次能轉化為入球，除了是對方門將基羅拿華斯演出神勇，缺少羅拔仔後把握力下滑，亦屬不爭的事實。為了下周中的次回合生死戰能夠翻身，料拜仁將收起部份進攻主力，如31歲的湯馬士梅拿料將列作後備留力，部份較少機會上陣的球員如中場馬克洛卡及小將穆斯亞拿等或有機會擔正，令拜仁火力進一步下降。對手柏林聯向來表現硬淨，首循環就曾1:1逼和拜仁，加上該隊近7場只負1場，不敗率高達86%，有能力令拜仁失分，為首都柏林揚威，拜仁今仗讓一球/球半實在太多，下盤可捧。

多蒙特輪換難讓波

另一支下周同樣要出戰歐聯的多蒙特，作客「黑馬」史特加，同樣地後者今仗或會收起部份主將，留力應付曼城，加上主隊近七場賽事只曾輸給拜仁，其餘6場錄得4勝2和的佳績，同樣有能力令多蒙特失分，主隊受讓半/一宜捧下盤。

文：尊嘉