抗癌勇士池江璃花子周六在日本全國游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽煞科日賽事，先在作為非奧運項目的女子50米蝶泳，以25秒56奪金後，再於50米自由泳決賽，以24秒84封后，但由於成績未達日本泳總訂下的標準，故無緣在東奧出戰這個單項。

池江在周六上午舉行的50蝶初賽游出26秒36，以第二名資格晉級，並於下午的決賽，以25秒56奪冠。她接着再出戰50米自由泳決賽，最終以24秒84封后，拿下個人在今屆賽事第四面金牌。可惜的是，這個時間並未達到日本泳總訂下的24秒46標準，令她篤定無緣在今夏的東奧出戰個人項目。

總括今屆賽事，池江出戰四項賽事全數勝出，並藉着早前在100米蝶泳及100米自由泳勝出，取得兩張東奧接力賽入場券，將可代表日本出戰4X100米混合泳及4X100米自由泳。

「能夠贏得四冠，我真的十分高興。進場的時候，我就懷着要勝出的決心，結果真的贏了。」池江說。「取得四冠佳績，我也想誇獎一下自己。」

於19年2月宣佈確診白血病，至去年8月才復出的池江璃花子，早前已多次強調，已將目標放在24年巴黎奧運，而在全國賽揭幕前亦重申，只會以打入四項決賽為目標。

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