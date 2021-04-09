受武漢肺炎疫情影響，今季港超聯延遲展開，戰至去年11月底，因疫情反覆而再次暫停，延至今年2月復賽，並逐步放寬讓球迷入場。球市在「疫境」限座五成下，令人意外地出現三場「紅旗波」，場均入場人數竟可反彈至15/16球季水平。對於今季球市似有復蘇，標準流浪總監李輝立指出或與球迷「餓波」多時有關，賽事轉趨激烈，現場氣氛亦佳，吸引球迷願意繼續入場支持，本地入座一哥傑志則獲不少年輕男女球迷撐場。

記者/攝影：曾雁平

港超聯連續兩季受「武肺」所影響，19/20球季停擺後閉門復賽，今季再受疫情打擊，令人意外是復賽後場均由18/19球季的936人，上升至1,018人，是自15/16球季後，場均重返四位數，終止連跌走勢。除3場在限5成入座而「爆棚」的賽事外（見附表），向來趕客的將軍澳運動場今季也有起色，上演理文對傑志的聯賽前列大戰，吸引到近季此場新高的1,872球迷，比季初理文在此場對東方增加差不多一倍。

球迷「餓波」入座率反彈

資料顯示，今季入座三甲，順序為傑志、東方及天水圍飛馬，整體入座比18/19球季有所提升。今季以斧山道運動場為主場的流浪，今季場均入場為683人，較17/18球季比較多近200人，相信與今季有前港腳林嘉緯及盧均宜回歸，加強社交平台與球迷互動有關。在球壇屹立30年的流浪總監李輝立指出今季港超聯氣氛明顯較過往幾季熾熱，又有不少話題，加上球迷「餓波」多時令球市出現反彈。

他說：「無可否認球市有改善，比賽氣氛不錯，球迷有一段時間未能正常入場，等待太久，可以入場是平日的好節目。」他指出因疫情關係，各港超聯比賽場地只開放五成，球迷為免錯過賽事，寧願提早到場購票，像青衣場坐滿只是千多人，半滿約700人足以掛紅旗，故部份向隅球迷走到附近天橋觀戰。

李輝立補充指今季只得八隊，不少球員未能落班，球會在有限班費下盡力吸納失業軍提升整體實力：「希望疫情緩和，慢慢令球市復蘇，每場比賽可以有5、6,000人入場，不過，球市不會在2、3年內復蘇，不知是否因為足總制度問題，令很多本有意的投資者卻步。上季多隊退出，區隊有潛質發展，又有政府資助，不用球會自掏腰包。搞球隊首要令球市變得熱鬧，多了人入場觀看、氣氛好，球員也更賣力，觀眾與老闆才開心。」

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網上推廣吸女球迷支持

要數最多捧場客的首選傑志，他們在18/19球季場均入場是1,764人，今季暫是1,853人，該隊助理公關及市場推廣經理馮兆輝指，今季初入場人數未見明顯增加，2月復賽則有所上升，球迷層較以往廣，當中不少是15至25歲的年輕一代，他又指女球迷亦明顯較以往多：「在社交平台發放關於球隊的故事，這個方式可吸引到不同年齡層球迷。」他又指球場設限座，故球會推出預售票，對催谷入座有相當幫助。

至於飛馬今季回歸元朗，季前推優惠套票，場均暫重返4位數至1,266人，董事兼教練文彼得指有很多支持本地足運的球迷，近期少了機會外出，多了留意本地足球，故球迷有所增加。

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