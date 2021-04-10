東京奧運勢在必行，但部分席位懸而未決，於傑運獲頒「最具潛質運動員」的羽毛球男單代表李卓耀現於奧運入圍邊緣，他透露將赴印度出戰公開賽，冀爭取積分趕上奧運尾班車。

24歲的李卓耀19年爆冷於香港公開賽封王，憑此佳績獲頒「最具潛質運動員」獎，他指得獎心情平和，「攞獎一定好，但都好睇成績，唔可以話一個獎代表咩。」現時他男單奧運排名18，尚差兩名才能入圍奧運，他表示為求搶分，不會錯過六月中截數前的印度、馬來西亞及新加坡賽，「 三個都會去，依家分數差少少，想盡力爭奧運，單打組呢兩個月練波比較辛苦，因為伍家朗已經有奧運資格，希望可以一齊去到。」相較李卓耀，奪「最佳運動組合」的混雙隊友鄧俊文及謝影雪則穩奪奧運資格，兩人為健康緣故將避戰五月中的印度賽。

其他得獎者方面，最具潛質一獎得主包括主項跳遠的俞雅欣、單車隊繆正賢、重劍女將何迪琳及傷殘硬地滾球的何宛淇；運動組合獎得主則另有男子花劍隊及乒乓球混雙組合黃鎮廷及杜凱琹。

2019年度傑運得獎名單

獎項 得獎者（項目）

星中之星 李慧詩（單車）

傑出運動員 李慧詩（單車）、吳安儀（桌球）、江旻憓（劍擊）、石偉雄（體操）、何詩蓓（游泳）、陳浩源（傷殘羽毛球）、劉徐徐（武術）、劉慕裳（空手道）

傑出青少年運動員 卡比多羅比（桌球）、李思穎（單車）、陳睿琳（智障游泳）、 陳善鈺（壁球）、 何南慧（游泳）、麥卓穎 （滑浪風帆）

最佳運動隊伍 香港男子七人欖球隊

最佳運動組合 鄧俊文/謝影雪（羽毛球）、男子花劍隊、黃鎮廷/杜凱琹（乒乓球混雙）

最具潛質運動員 俞雅欣（田徑）、李卓耀（羽毛球）、繆正賢（單車）、何迪琳（劍擊）、何宛淇（傷殘硬地滾球）

最具突出表現獎 江旻憓（劍擊）

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