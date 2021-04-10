周六MLB常規賽聖地牙哥教士作客鬥德克薩斯遊騎兵，季前加盟的投手莫斯古夫（Joe Musgrove）投出今季常規賽首場無安打比賽，亦為球隊1969年成立以來首次出現無安打比賽，結果助教士以3:0擊敗遊騎兵。

出生於聖地牙哥的莫斯古夫，今季回到家鄉球隊教士，開季首戰對響尾蛇先發6局無失分。周六對遊騎兵再度先發，前四局連續解決對手11同打者，可惜此後面對加路（Joey Gallo）投出觸身球讓對方上壘。不過之後莫斯古夫如有神助，連續解決16名打者。總計九局送出10次三振，未被打出安打，未有送出保送，若非投出觸身球的話，更是一場「完全比賽」（無安打、無保送、無觸身球，無對手球員上壘）。

賽後莫斯古夫受訪時就表示自己為造出無安打比賽筋疲力盡，「我已經用上我最大限度的專注力，由過去的六局今仗要投滿九局實在是有難度，但我從未打算要被換出。」

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