周五NBA常規賽有多場賽事均打得精采，其中一場包括塘鵝主場迎戰東岸二哥76人。新星錫安威廉臣（Zion Williamson）打爆內線，狂轟37分15籃板和8助攻，籃板次數改寫職業生涯最高，助攻次數亦平生涯最佳，更只差2分就追平生涯得分新高，可謂在一場內集結生涯最強數據，強勢帶領塘鵝以101:94擊潰76人，重回勝軌。

錫安今場面對有中鋒艾比迪（Joel Embiid）回歸的76人，要在禁區得分並不容易，不過司職大前鋒的他不需要跟艾比迪正面交鋒，隊友們亦懂得拉位，把這位76人球星拉出外線，讓錫安多次在籃下找到機會。上半場他已經有17分8籃板進賬，但艾比迪半場亦交出12分6籃板，兩位大隻佬表現叮噹碼頭，塘鵝半場跟76人賽和50:50。換邊後錫安和恩格林（Brandon Ingram）繼續內外開火，打完第三節後把比分拉開76:68，錫安於最後一節初段更個人包攬6分，把比分差距擴大至15分。今場只得14分的艾比迪末節啞火只得2分，塘鵝順利把優勢帶至完場，成功擊敗這支東岸二哥。錫安今戰領軍打爆76人內線，球隊今場有66分來自禁區，而對手只有34分。

錫安今場28投15中，狂轟37分15籃板和8助攻，成為聯盟史上最年輕球員拿下至少35分、15籃板和8助攻的球員，其今戰籃板次數創下生涯最高，助攻次數亦平生涯最佳，只差2分就追平生涯得分新高，可謂把生涯最強數據都集結在一場。他賽後歸功於隊友對自己的信任：「我的隊友給予我很大信心，跟我說他們都信任我每一個決定和攻勢，那是很關鍵的因素。這對我來說亦很平常，我4歲開始就打籃球了，但我仍在學習。」

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