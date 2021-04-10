周六港超聯獨腳戲過程峯迴路轉，近況低迷的冠忠南區在主場香港仔運動場迎戰愉園，一度領先兩球下被反超前，最後憑夏志明完場前最後一刻的入球，以3:3逼和對手，搶到近七場聯賽的第二分。

今仗有519名球迷入場，排在榜尾的南區對七日內踢第三場比賽的愉園，開賽初段兩隊都表現慢熱。13分鐘，南區守將比圖曾頂入愉園大門，但因夏志明處越位位置而無效。戰至38分鐘，南區由陳凱柏左路傳中，史提芬彭利拿門前撞入，半場領先愉園1:0。

易邊後不足一分鐘，陳凱柏再送出助攻，傳中予夏志明窩利抽入，南區領先2:0。不過，愉園火速連入兩球追平，先有羅拔奧度在51分鐘接應米基爾直線後推過謝德謙射入空門，查理史葛再於55分鐘遠射地波入網，追成2:2平手。

戰至69分鐘，愉園更反超前，由後備入替僅兩分鐘的朱偉鈞接應張俊軒傳中頂入，愉園領先3:2。其後愉園有拉開優勢機會，林衍廷博到列文禁區犯規，78分鐘的12碼由米基爾操刀被謝德謙救出，埋下失分伏線。

落後的南區傾力反撲，澳援卡希爾亦與比圖一樣曾「食詐糊」。長達六分鐘的補時，南區最後一次機會，終於由夏志明門前建功，追成3:3平手，球證亦隨即嗚笛完場。

今場失掉三球，但救出關鍵12碼的南區門將謝德謙賽後表示：「我們的人腳不應是這個成績，我們要對自己表現負責任。這一分是『士氣分』，希望之後表現會改善。」

愉園主教練鮑家耀就指，球員有疲態，但落後兩球後火速追平，激起球員鬥志，無奈仍失分，他說：「操練時已料到，如果領先，對手會在尾段高空轟炸，但仍然很不冷靜地解圍。」他又指米基爾射失12碼是關鍵，「入不到就是入不到，米基爾平時很準繩，今日可能有點壓力吧，沒有辦法。」

查理史葛射入加盟愉園後首球，他賽後笑言期待已久，並數出之前中柱中楣的攻門，「很多年沒有入球了。對晉峰中楣、對東方中柱……終於取得入球，但戰果比較重要，可惜不能保持勝果。」今日在香港仔陽光普照，怕熱的史葛指：「我也不是初來港的我了，已適應很多，也應付了七日三場90分鐘賽事。」

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