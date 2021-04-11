利物浦上周在歐聯八強首回合，作客以1:3不敵皇家馬德里，形勢相當不妙，但兩位前主帥賓尼迪斯與杜格利殊均相信，紅軍仍然有機會再創奇蹟，反勝銀河鑑隊晉級四強。

「以目前的形勢看來，只要取得一個入球，就會出現轉機。就算到60分鐘後才有入球，也要沉着應戰。我認為關鍵是紅軍不能太緊張，一定要好好控制情緒，保持高度集中，不可以操之過急。」曾先後利物浦與皇馬的「肥賓」說。「以紅軍球員的質素，這個入球定會出現，但同時他們亦要保持不失。利物浦在晏菲路出戰，一定要比在馬德里之役更加進取，整場賽事90分鐘也要維持高強度的壓迫踢法。」

賓尼迪斯又指出，穆罕默德沙拿與沙迪奧文尼必須加強向皇馬兩閘施壓，破壞對方整隊的平衡，但他同時亦指出缺少現場球迷支持，將是紅軍一大不利因素。「遺憾的是，他們無法靠現場球迷的吶喊聲燃起鬥志，按照我的經驗，晏菲路球迷在以往那些歐洲賽奇蹟之夜，都起着很重要的作用，這是紅軍成功的其中一個因素，是百分之百無可爭議的，但他們今仗只能靠自己了。」賓帥續道。

另一方面，利物浦名宿杜格利殊就認為，紅軍在英超衞冕失敗，領隊高普責無旁貸，但他仍相信這位德國籍教頭，可以領軍反勝皇馬晉級。杜Sir說：「我們在歐聯八強落後1:3，周三便會再戰皇馬。今屆（歐聯）決賽場地阿塔圖克球場，正是我們當年互射12碼擊敗AC米蘭捧盃的地方，說不定這個不堪的球季，也可以有個美滿的結局。」

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