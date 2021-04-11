陣容短評：今場熱刺在前線續有哈利卡尼及孫興民坐鎮，後場就收起達雲臣山齊士，用艾歷迪亞搭檔祖朗頓。對手曼聯此役派甸恩軒達臣踢正選，前線由保羅普巴、拉舒福特、般奴費南迪斯（B費）及卡雲尼合作攻堅。

熱刺正選陣容（4-3-3）

門將：洛里斯

後衞：坦根加、祖朗頓、艾歷迪亞、利古朗

中場：賀積查治、尼當比利

中場：孫興民、盧施素、盧卡斯莫拉

前鋒：哈利卡尼

曼駢正選陣容（4-2-3-1）

門將：甸恩軒達臣

後衞：雲比沙卡、域陀連迪路夫、哈利馬古尼、勞基梳爾

中場：費特洛迪古斯、麥湯米尼

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、保羅普巴

前鋒：卡雲尼

周日英超重頭大戰，由摩連奴帶領的熱刺主場遇舊東家曼聯，首循環熱刺曾作客6:1大破曼聯，當時梅開二度的哈利卡尼近況持續大勇，勢再成紅魔大患；曼聯剛於上周四強陣作客西班牙出戰歐霸八強，加上球隊今季在聯賽的作客已經保持22場不敗，只要今場作客不被熱刺擊敗的話，就有機會追平由阿仙奴保持的23場作客不敗紀錄。

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