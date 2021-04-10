周六英超尾場，車路士作客鬥水晶宮，藍戰士10分鐘就憑夏維斯和基斯甸普列錫的入球領先2球，再有葛特蘇馬角球建功，半場已領先對手三球，下半場雖被賓迪基為水晶宮破蛋，但其後有普列錫梅開二度為球隊埋齋，助車路士作客以4:1輕取對手，反壓早場贏波的利物浦重上聯賽第四位。今仗亦是杜曹上任後首仗球隊攻入多過兩球的賽事。

今仗杜曹收起迪姆華拿，以美臣蒙特、基斯甸普列錫和夏維斯組成三叉戟，結果球隊8分鐘就打開紀錄，赫臣奧杜爾直線傳給夏維斯，後者冷靜燙射遠柱破網；2分鐘後，夏維斯傳給普列錫，後者禁區內左腳勁射近柱破網，10分鐘車路士就領先2球。

戰至29分鐘，車路士角球機會，中堅葛特蘇馬跳頂破網為球隊遙遙領先到3球，這亦是他個人今季第五個聯賽入球，是今季英超守將中入球最多的球員；5分鐘後車路士再次角球，另一位中堅魯迪格跳頂攻門，但被對方守將白線前頂走，車路士半場領先3:0，而水晶宮半場未有射門次數為0。

另邊後，車路士未有放遠手腳，47分鐘芝維爾殺入禁區後，右腳燙射遠柱僅僅出界。水晶宮全場第一個攻門出現在63分鐘，後備入替的舒洛比左路壓落底線傳中，尾柱的賓迪基一頂破網，為球隊追成1:3。78分鐘，後備入替的列斯占士右路傳中，尾柱的普列錫鏟射破網，個人梅開二度外，亦助球隊領先至4:1，最終車路士亦以這比數擊敗對手。

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